Україна збільшила виконання Угоди про асоціацію з ЄС до 84%

У 2025 році Україні виконала 3% Угоди про асоціацію з ЄС — загальний показник зріс з 81% до 84%.

Про це повідомив Офіс віцепремʼєра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Минулоріч найбільший прогрес фіксувався у таких сферах:

фінансовий сектор — приріст за рік становить 8%, загальний прогрес — 82%;

соціальна політика та трудові відносини — приріст 7%, загальний прогрес — 87%;

митні питання — приріст 5%, загальний прогрес — 96%;

сільське господарство — приріст 5%, загальний прогрес — 79%.

Загалом найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у трьох сферах: статистика та обмін інформацією (100%), освіта, навчання та молодь (99%) та інтелектуальна власність (98%).

Україна активізувала співпрацю з Європейським Союзом 2014 року після перемоги Революції гідності. Того самого року Рада і Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі й НАТО закріплено в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення, Україна подала заявку на вступ у Європейський Союз за спеціальною процедурою. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ у ЄС Україні, а також висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів щодо вступу в Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.