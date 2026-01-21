У Польщі чоловіка засудили до семи місяців за напад на українських підлітків через мову

Польська прокуратура визнала, що цей вчинок мав хуліганський характер.

У Польщі покарали 41-річного чоловіка за приниження і агресивну поведінку стосовно трьох українських підлітків, на яких поляк напав, коли почув, що хлопці розмовляють українською мовою. Чоловік проведе сім місяців за ґратами.

Про це повідомляє Польське радіо.

Інцидент стався 11 травня 2025 року в польському місті Тарнув. Поляк, який перебував у стані алкогольного спʼяніння почув, що підлітки розмовляють українською і став ображати хлопців, а потім ще й намагався побити.

Польські правоохоронці зазначають, що чоловік вживав щодо підлітків вислови, "які вважаються принизливими, а потім застосував насильство".

Польська прокуратура визнала, що цей вчинок мав хуліганський характер. Це не перший випад чоловіка проти українців, тому його вчинок було розцінено як той, що відбувся "в умовах рецидиву". Його звинуватили у "вчиненні злочину, пов’язаного з мовою ненависті". За кілька років до того поляк мав подібний інцидент.