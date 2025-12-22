Японія схвалила перезапуск найпотужнішої у світі АЕС

На АЕС "Касівадзакі-Каріва" розміщені сім реакторів.

Японія 22 грудня зробила останній політичний крок для перезапуску найпотужнішої у світі атомної електростанції — "Касівадзакі-Каріва". Відповідне рішення ухвалила рада префектури Ніїгато.

Про це пишуть Reuters і BBC.

Після аварії на АЕС "Фукусіма-1" 11 березня 2011 року, яка стала найбільшою у світі ядерною катастрофою з часів аварії у Чорнобилі, Японія призупинила всі 54 реактори. Однак відтоді країна перезапустила 14 з 33 реакторів, які залишаються робочими.

На АЕС "Касівадзакі-Каріва" розміщені сім реакторів. Рішення про перезапуск стосується відновлення роботи реактора № 6, а згодом — реактора № 7.

Премʼєрка країни Санае Такаїчі, яка обійняла посаду у жовтні, підтримує перезапуск АЕС, щоб зміцнити енергетичну безпеку та зменшити витрати на імпорт викопного палива. На нього припадає від 60% до 70% виробництва електроенергії в Японії. Перезапуск лише одного реактора «Касівадзакі-Каріва» може збільшити постачання електроенергії в Токійську агломерацію на 2%.

Рішення про перезапуск розділило місцевих жителів. Жовтневе опитування префектури Ніїгата демонструє — 60% мешканців вважають, що умови для відновлення роботи ще не виконали. Близько 70% занепокоєні, що станцією керуватиме Tokyo Electric Power Company, яка раніше керувала АЕС у Фукусімі.