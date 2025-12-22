Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Японія схвалила перезапуск найпотужнішої у світі АЕС

22 грудня 2025, 10:53
Японія схвалила перезапуск найпотужнішої у світі АЕС
Фото: з вільного доступу
На АЕС "Касівадзакі-Каріва" розміщені сім реакторів.

Японія 22 грудня зробила останній політичний крок для перезапуску найпотужнішої у світі атомної електростанції — "Касівадзакі-Каріва". Відповідне рішення ухвалила рада префектури Ніїгато.

Про це пишуть Reuters і BBC.

Після аварії на АЕС "Фукусіма-1" 11 березня 2011 року, яка стала найбільшою у світі ядерною катастрофою з часів аварії у Чорнобилі, Японія призупинила всі 54 реактори. Однак відтоді країна перезапустила 14 з 33 реакторів, які залишаються робочими.

На АЕС "Касівадзакі-Каріва" розміщені сім реакторів. Рішення про перезапуск стосується відновлення роботи реактора № 6, а згодом — реактора № 7.

Премʼєрка країни Санае Такаїчі, яка обійняла посаду у жовтні, підтримує перезапуск АЕС, щоб зміцнити енергетичну безпеку та зменшити витрати на імпорт викопного палива. На нього припадає від 60% до 70% виробництва електроенергії в Японії. Перезапуск лише одного реактора «Касівадзакі-Каріва» може збільшити постачання електроенергії в Токійську агломерацію на 2%.

Рішення про перезапуск розділило місцевих жителів. Жовтневе опитування префектури Ніїгата демонструє — 60% мешканців вважають, що умови для відновлення роботи ще не виконали. Близько 70% занепокоєні, що станцією керуватиме Tokyo Electric Power Company, яка раніше керувала АЕС у Фукусімі.

ЯпоніяФукусімаАЕС

Останні матеріали

Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється