Україні знадобилось би два місяці на відновлення енергосистеми, якби рф припинила атаки – Міненерго

Станом на кінець грудня зафіксовано понад 2 тисячі ударів по енергомережах.

Якби росія припинила удари по енергетичній інфраструктурі України, то енергетикам знадобилось би близько двох місяців, аби повернутися до роботи без відключень світла.

Про це заявив в. о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, фахівці нещодавно робили розрахунки та з’ясували: якби зараз російські удари припинилися, то на відновлення енергосистеми пішло б два місяці.

Некрасов зауважив, що лише протягом осені росіяни пошкодили 8000 МВт генерації. Станом на грудень близько половини цієї потужності відновлено, але обстріли не припиняються.