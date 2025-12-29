Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україні знадобилось би два місяці на відновлення енергосистеми, якби рф припинила атаки – Міненерго

29 грудня 2025, 14:33
Україні знадобилось би два місяці на відновлення енергосистеми, якби рф припинила атаки – Міненерго
Станом на кінець грудня зафіксовано понад 2 тисячі ударів по енергомережах.
Якби росія припинила удари по енергетичній інфраструктурі України, то енергетикам знадобилось би близько двох місяців, аби повернутися до роботи без відключень світла.
 
Про це заявив в. о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes Ukraine.
 
За його словами, фахівці нещодавно робили розрахунки та з’ясували: якби зараз російські удари припинилися, то на відновлення енергосистеми пішло б два місяці.
 
Некрасов зауважив, що лише протягом осені росіяни пошкодили 8000 МВт генерації. Станом на грудень близько половини цієї потужності відновлено, але обстріли не припиняються.
 
"росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10-15 днів", — розповів в. о. міністра.
 
Станом на кінець грудня зафіксовано понад 2 тисячі ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. У середньому за місяць росіяни вибивають по 60 трансформаторів, додав Некрасов.

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється