Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Адміністрація Трампа погодила продаж Пакистану обладнання для модернізації F-16

11 грудня 2025, 13:13
Адміністрація Трампа погодила продаж Пакистану обладнання для модернізації F-16
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Вашингтон може продати 92 системи Link-16 та шість інертних корпусів бомб без вибухівки для випробувань зброї.
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж технологій та обладнання для винищувачів F-16 Пакистану на суму 686 мільйонів доларів з метою модернізації його авіапарку.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Агентство США з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки цього тижня надіслало до Конгресу повідомлення про продаж, яке включає тактичну систему Link-16, що дозволяє літакам, наземним військам та командним центрам обмінюватися інформацією для використання у пошуку, відстеженні та ураженні цілей.
 
Вашингтон може продати 92 системи Link-16 та шість інертних корпусів бомб без вибухівки для випробувань зброї.
 
У Конгресу є 30 днів для розгляду продажу, який дозволить “Пакистану зберегти сумісність із силами США та партнерів у поточних зусиллях з боротьби з тероризмом та у межах підготовки до майбутніх операцій на випадок непередбачених обставин”.
 
Пакистан зараз експлуатує близько 75 F-16. Модернізація підвищить сумісність із силами США та допоможе продовжити термін служби літаків до 2040 року.

 

війна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

Останні матеріали

Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт із Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється