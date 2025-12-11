Адміністрація Трампа погодила продаж Пакистану обладнання для модернізації F-16

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж технологій та обладнання для винищувачів F-16 Пакистану на суму 686 мільйонів доларів з метою модернізації його авіапарку.

Агентство США з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки цього тижня надіслало до Конгресу повідомлення про продаж, яке включає тактичну систему Link-16, що дозволяє літакам, наземним військам та командним центрам обмінюватися інформацією для використання у пошуку, відстеженні та ураженні цілей.

Вашингтон може продати 92 системи Link-16 та шість інертних корпусів бомб без вибухівки для випробувань зброї.

У Конгресу є 30 днів для розгляду продажу, який дозволить “Пакистану зберегти сумісність із силами США та партнерів у поточних зусиллях з боротьби з тероризмом та у межах підготовки до майбутніх операцій на випадок непередбачених обставин”.

Пакистан зараз експлуатує близько 75 F-16. Модернізація підвищить сумісність із силами США та допоможе продовжити термін служби літаків до 2040 року.