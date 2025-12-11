США передали Європі конфіденційні пропозиції щодо виведення економіки рф з ізоляції – WSJ

Адміністрація президента США Донадьда Трампа тижнями передала своїм європейським колегам серію документів – кожен на окремій сторінці, – де йдеться про бачення американцями відновлення України та повернення росії до світової економіки.

Ці пропозиції спровокували запеклу боротьбу за столом переговорів між Сполученими Штатами та її традиційними союзниками в Європі. Результат може суттєво змінити економічну карту континенту.

План США був викладений у додатках до поточних мирних пропозицій, які не є публічними, але були описані The Wall Street Journal американськими та європейськими чиновниками. У документах деталізовані плани американських фінансових фірм та інших підприємств щодо використання приблизно 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для проєктів в Україні. Йдеться, зокрема, про величезний новий центр обробки даних, який має живитися від Запорізької атомної електростанції, що нині перебуває під контролем російських військ.

Ще один додаток пропонує загальне бачення Америки щодо виведення російської економіки з ізоляції, за умови інвестування американських компаній у стратегічні сектори: від видобутку рідкісноземельних корисних копалин до буріння нафти в Арктиці, а також сприяння відновленню потоків російських енергопостачань до Західної Європи та решти світу.

Деякі європейські чиновники, які ознайомилися з документами, заявили, що не впевнені, чи варто серйозно ставитися до деяких пропозицій США. Один чиновник порівняв їх із баченням президента Трампа щодо будівництва у Смузі Гази забудови за типом Рів'єри. Інший, посилаючись на запропоновані енергетичні угоди між США та росією, сказав, що це економічна версія конференції 1945 року, на якій переможці Другої світової війни поділили Європу.

“Це як Ялта”, – сказав він.

Європа, яка прагнула відмовитися від російського газу після вторгнення москви в Україну у 2022 році, щоб позбавити Кремль військового бюджету та зменшити власну залежність від стратегічного суперника, не хоче відновлювати закупівлі енергоносіїв у країни, яку вона вважає найбільшою загрозою своїй безпеці. Європейські чиновники хочуть використати ті ж заморожені російські кошти, що зберігаються в європейських інституціях, для надання позики уряду України для закупівлі зброї.