Заступник голови ЦВК сказав, скільки часу треба Україні для підготовки чесних і вільних виборів

11 грудня 2025, 12:33
Заступник голови ЦВК сказав, скільки часу треба Україні для підготовки чесних і вільних виборів
Фото:"Громадське"
Війна зруйнувала виборчу інфраструктуру, а 25% дільниць не функціонують, що ускладнює організацію виборів.
Війна росії проти України завдала значної шкоди виборчій інфраструктурі. Нині в Україні функціонують лише 75% виборчих дільниць.
 
Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик у коментарі CNN.
 
Він зазначив, що для дотримання міжнародних стандартів проведення чесних і вільних виборів в Україні знадобиться шість місяців підготовки.
 
Якщо ж вибори відбудуться раніше, то "неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів", зазначає Дубовик.
 
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна буде готова до проведення виборів "у наступні 60 днів" після гарантування безпеки для виборців з боку партнерів та ухвалення певних законодавчих змін народними депутатами. Про це він заявив після чергових коментарів президента США Дональда Трампа про те, що в Україні необхідно провести вибори. Трамп заявив, що Україна начебто "використовує війну", щоб не проводити вибори, і їх би вже варто було провести, адже український народ "повинен мати такий вибір".

 

виборивійна в Україніросія окупанти

