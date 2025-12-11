Заступник голови ЦВК сказав, скільки часу треба Україні для підготовки чесних і вільних виборів

Війна зруйнувала виборчу інфраструктуру, а 25% дільниць не функціонують, що ускладнює організацію виборів.

Війна росії проти України завдала значної шкоди виборчій інфраструктурі. Нині в Україні функціонують лише 75% виборчих дільниць.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик у коментарі CNN.

Він зазначив, що для дотримання міжнародних стандартів проведення чесних і вільних виборів в Україні знадобиться шість місяців підготовки.

Якщо ж вибори відбудуться раніше, то "неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів", зазначає Дубовик.