Літак із Пашиняном не приземлився у москві через масовану атаку дронів

Борт пішов на запасний аеродром.

Літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна не зміг сісти в москві через закритий повітряний простір на тлі масованої атаки дронів. Борт пішов на запасний аеродром.

Про це повідомили російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, борт Пашиняна ACJ319 майже годину кружляв над Тверською областю, чекаючи на дозвіл на посадку, але так і не отримав добро. У результаті літак відправили до Пулкова, де близько першої години ночі і приземлився.

Прем'єр-міністр Вірменії летів до москви після візиту до Німеччини і планував брати участь у засіданні міждержавної ради ЄАЕС.

Нагадаємо, що у ніч на 11 грудня росія зазнала масованої атаки безпілотників, зокрема дрони летіли й на москву. Мер Сєргєй Собянін із вечора 10 грудня до ранку 11-го звітував про нібито збиті безпілотники над російською столицею та нарахував загалом 32 дрони. Про реальні наслідки він традиційно умовчав, заявляючи лише про "падіння уламків".