Візит Трампа в Україну означатиме можливість припинення вогню – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа був и корисний для України.

Про це він сказав журналістам.

"Що стосується пропозицій президента Трампа або сигналів про те, що він готовий звернутися до українського парламенту або бути в Україні - я думаю, що це буде корисно, якщо президент Трамп зможе приїхати... Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що, будь ласка, будемо раді його бачити", - зазначив Зеленський.

"І між нами, шановні журналісти, для України це також дуже корисно. Тому що якщо президент Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, прилетить в Україну — і бажано, щоб він вже прилетів на літаку не в Польщу, а потім їхав на потязі, а прилетів в Україну — то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню", - додав президент.

Водночас, коли саме може відбутися візит Трампа Зеленський поки що сказати не може.

"Ми готові до візиту президента Трампа в будь-який момент... Коли він готовий до цього, коли для цього будуть всі можливості і безпекові тощо", - пояснив він.

Зеленський також прокоментував слова путіна, який сказав Трампу, що "хоче бачити Україну успішною".

"Що стосується слів путіна, що він хоче бачити Україну успішною... Дивіться, по-перше, ніхто Путіну не вірить. Я не знаю, що він сказав президенту Трампу, може він і казав такі слова, але віри в ці слова - нуль. Якщо успіхом називається те, що він зробив в Бахмуті, Вовчанську, в Часовому Яру, те, що він робить в Покровську зараз - то нехай такий успіх вони у себе в росії будують", - сказав президент.