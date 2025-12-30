Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Візит Трампа в Україну означатиме можливість припинення вогню – Зеленський

30 грудня 2025, 19:33
Візит Трампа в Україну означатиме можливість припинення вогню – Зеленський
Зеленський також сказав, що візит американського лідера "буде корисним" для України.
Президент Володимир Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа був и корисний для України. 
 
Про це він сказав журналістам.
 
"Що стосується пропозицій президента Трампа або сигналів про те, що він готовий звернутися до українського парламенту або бути в Україні - я думаю, що це буде корисно, якщо президент Трамп зможе приїхати... Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що, будь ласка, будемо раді його бачити", - зазначив Зеленський. 
 
"І між нами, шановні журналісти, для України це також дуже корисно. Тому що якщо президент Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, прилетить в Україну — і бажано, щоб він вже прилетів на літаку не в Польщу, а потім їхав на потязі, а прилетів в Україну — то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню", - додав президент. 
 
Водночас, коли саме може відбутися візит Трампа Зеленський поки що сказати не може. 
 
"Ми готові до візиту президента Трампа в будь-який момент... Коли він готовий до цього, коли для цього будуть всі можливості і безпекові тощо", - пояснив він. 
 
Зеленський також прокоментував слова путіна, який сказав Трампу, що "хоче бачити Україну успішною".
 
"Що стосується слів путіна, що він хоче бачити Україну успішною... Дивіться, по-перше, ніхто Путіну не вірить. Я не знаю, що він сказав президенту Трампу, може він і казав такі слова, але віри в ці слова - нуль. Якщо успіхом називається те, що він зробив в Бахмуті, Вовчанську, в Часовому Яру, те, що він робить в Покровську зараз - то нехай такий успіх вони у себе в росії будують", - сказав президент. 

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється