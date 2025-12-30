Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Підмосков'ї блекаут

30 грудня 2025, 20:55
Скриншот з відео
Понад 100 тис. людей залишилися без світла.

У підмосковному місті Раменське сталося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомляють росЗМІ.

У результаті аварії 100 тис. людей залишилися без світла. Також на вулицях не працюють світлофори і ліхтарі.

Адміністрація Раменського міського округу повідомила, що на центрі живлення в Доніно зафіксували загорання шини.

"На даний момент проводиться переключення споживачів на резервні джерела живлення (там, де це технічно можливо). Решта ділянок мереж будуть виведені в ремонт. Орієнтовний час завершення робіт дві години", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше українські дрони уразили п’ять підстанцій на території РФ. Сукупна потужність складає 5066 мегавольт-ампер. Завдання виконав перший окремий Центр сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС).

блекаутвійна в Україніросія окупанти

