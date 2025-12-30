Німеччина закриває справу проти російського олігарха Усманова "в обмін" на штраф

Усманова підозрюють у порушенні санкцій і відмиванні грошей.

Прокуратура Мюнхена припинить розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова після виплати ним штрафу у 10 млн євро.

Після отримання штрафу розслідування проти олігарха, яке три роки тому призвело до поліцейських рейдів по десятках об'єктів нерухомості в Німеччині, припинять.

За словами німецьких прокурорів, Усманова підозрюють у переказі близько 1,5 млн євро для управління об'єктами нерухомості в місті Роттах-Егерн на південь від Мюнхена через іноземні компанії. Це сталося через кілька місяців після введення санкцій.

Крім того, російського олігарха звинуватили у тому, що він не задекларував ювелірні вироби, картини та вина. Захисники Усманова оскаржили всі звинувачення, а також застосовність європейського законодавства у цій справі. Прокурори повідомили, що після сплати штрафу розслідування припинять відповідно до кримінального законодавства Німеччини.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Усманов, який перебуває під європейськими санкціями, намагався домогтися їх пом’якшення. Зокрема, його адвокат вимагав від Федерального суду Німеччини дозволу на позов проти Ради ЄС за "наклеп".