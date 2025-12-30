Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Ірані спалахнули наймасовіші за три роки протести на тлі економічної кризи

30 грудня 2025, 19:09
В Ірані спалахнули наймасовіші за три роки протести на тлі економічної кризи
Фото: DW
Люди вийшли на вулиці на тлі стрімкого знецінення ріала, зростання інфляції та загального невдоволення, яке посилюється жорсткими репресіями з боку влади.
В Ірані спалахнули наймасовіші з 2022 року протести, які спричинені стрімким знеціненням національної валюти та економічною кризою.
 
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
 
Люди вийшли на вулиці на тлі стрімкого знецінення ріала, зростання інфляції та загального невдоволення, яке посилюється жорсткими репресіями з боку влади. Зокрема, національна валюта обвалилася до історичного мінімуму - понад 1,4 млн ріалів за 1 долар.
 
Крім того, на тлі економічної кризи у відставку пішов голова іранського центрального банку Мохаммад Реза Фарзін.
Мітинги почалися в Тегерані, на вулиці Сааді та в районі Шуш біля головного Гранд-базару. Головними учасниками акції стали торговці, які закривали свої магазини на знак протесту.
 
Згодом протести перекинулися й на інші великі міста - зокрема, Ісфахан, Шираз і Мешхед. Зазначається, що силовики використовували сльозогінний газ для розгону натовпу.
 
Видання нагадує, що Іран підтримує рф у війні проти України, зокрема, постачає країні-агресорці військові технології, безпілотники та різні комплектуючі. Таким чином, поки іранська влада витрачає ресурси на війну за кордоном, населення країни страждає від економічної кризи та нестачі базових ресурсів.
 
Офіційний Тегеран звинувачує у кризі "зовнішні сили", закликає людей не панікувати, і називає причиною валютного обвалу "психологічний тиск ворога".

 

Іранвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється