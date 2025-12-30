В Ірані спалахнули наймасовіші за три роки протести на тлі економічної кризи

Люди вийшли на вулиці на тлі стрімкого знецінення ріала, зростання інфляції та загального невдоволення, яке посилюється жорсткими репресіями з боку влади.

В Ірані спалахнули наймасовіші з 2022 року протести, які спричинені стрімким знеціненням національної валюти та економічною кризою.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Люди вийшли на вулиці на тлі стрімкого знецінення ріала, зростання інфляції та загального невдоволення, яке посилюється жорсткими репресіями з боку влади. Зокрема, національна валюта обвалилася до історичного мінімуму - понад 1,4 млн ріалів за 1 долар.

Крім того, на тлі економічної кризи у відставку пішов голова іранського центрального банку Мохаммад Реза Фарзін.