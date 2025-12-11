США згодні з рф у вимозі до України бути позаблоковою – Лавров
11 грудня 2025, 13:53
Фото: gettyimages.com
Він стверджує, що такі положення Віткофф привіз до росії перед самітом на Алясці.
російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив, що США згодні з москвою про те, що Україна має бути "без'ядерною і позаблоковою".
Про це він сказав на зустрічі з послами, передають прокремлівські медіа.
Свої вимоги росіянин пояснив Декларацією про державний суверенітет України від 1990 року. Він стверджує, що у москви і Вашингтона є взаєморозуміння стосовно цього.
Лавров повідомив, що перед зустріччю Дональда Трампа і путіна на Алясці спецпредставник Стів Віткофф привіз пропозиції, що лягли в основу саміту.
"Сенс цих положень полягає в тому, що Україна повинна повернутися до позаблокових, нейтральних, без'ядерних засад своєї державності", – сказав він.
Лавров стверджує, що саме через ці засади росія "визнала" незалежність України. Хоча проголошення незалежності було пов'язане не з російською волею, а з волею українського народу, який висловив свою думку на законному референдумі.