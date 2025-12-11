США згодні з рф у вимозі до України бути позаблоковою – Лавров

Він стверджує, що такі положення Віткофф привіз до росії перед самітом на Алясці.

російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив, що США згодні з москвою про те, що Україна має бути "без'ядерною і позаблоковою".

Про це він сказав на зустрічі з послами, передають прокремлівські медіа.

Свої вимоги росіянин пояснив Декларацією про державний суверенітет України від 1990 року. Він стверджує, що у москви і Вашингтона є взаєморозуміння стосовно цього.