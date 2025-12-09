ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico

Європейська редакція Politico пише, що Європейська комісія наполягає на стягненні штрафу в 120 мільйонів євро з компанії X Ілона Маска за порушення правил прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги ЄС. Хоча речник Комісії заявив, що компанія має 90 днів для оскарження рішення в суді. Єврокомісія також захистила своє рішення продовжувати використовувати платформу X для комунікації з громадянами, попри різку критику з боку її власника.

Європейська комісія заявила, що "подбає" про те, щоб отримати гроші, які тепер винна компанія X Ілона Маска, після того, як її оштрафували на 120 мільйонів євро за недотримання правил прозорості, пише європейська редакція Politico.

У п'ятницю Єврокомісія заявила, що X порушила зобов'язання щодо прозорості та заборони оманливого дизайну, передбачені регламентом ЄС – Законом про цифрові послуги, і наклала штраф у розмірі 120 мільйонів євро. Це рішення спричинило хвилю звинувачень у цензурі з боку американських посадовців, Маска та його прихильників, деякі з яких запропонували компанії відмовитися платити штраф.

"Компанії X доведеться сплатити цей штраф. 120 мільйонів євро мають бути сплачені. Ми подбаємо про те, щоб отримати ці гроші", – заявив речник Комісії Тома Реньє журналістам під час щоденного брифінгу, відповідаючи на запитання, як ЄС забезпечити сплату штрафу X. А також нагадав, що X все ще має можливість оскаржити це рішення в суді. "Необхідно враховувати процесуальні кроки, і будь-яке рішення Комісії може бути оскаржене в Суді Європейського Союзу", – повідомив він.

У коментарі Politico після брифінгу Реньє закликав до терпіння: "Не варто забігати наперед. Ми щойно ухвалили рішення і наклали штраф на X. Тепер компанія повинна сплатити цей штраф і має 90 днів, щоб надати нам відповідь".

Компанія X неодноразово зверталася до суду, оскаржуючи регуляторні рішення, з якими вона не згодна. За словами Politico, компанія ще не повідомила, чи оскаржуватиме рішення, ухвалене в п'ятницю. X ще не опублікувала офіційну позицію, а її акаунт Global Government Affairs, через який компанія висловлюється з регуляторних питань, лише репостить заяви американських посадовців.

У суботу Маск пригрозив вжити заходів як проти ЄС, так і проти неназваних осіб. "ЄС наклав цей божевільний штраф не лише на X, але й на мене особисто, що ще більш божевільно! – написав він у своєму профілі на X. – Отже, видається доречним застосувати нашу відповідь не лише до ЄС, а й до осіб, які ухвалили це рішення щодо мене".

Компанія не відповіла на численні запити Politico про коментар.

Реньє також обґрунтував рішення Комісії і надалі використовувати X як платформу для корпоративних комунікацій, попри різку антиєвропейську риторику Маска у вихідні та рішення платформи заблокувати акаунт Комісії для платної реклами. За його словами, виконавчий орган ЄС використовує 15 соціальних платформ і поки не ухвалював рішення припинити використання X. Усі ці платформи – це способи "виходити на зв'язок із громадянами, зацікавленими сторонами, проводити роз'яснювальну роботу, щоб достовірно розповідати, чим ми займаємось в ЄС", пояснив він.

Заяви, в яких Євросоюз порівнюють із нацистською Німеччиною, є "частиною свободи слова, яку ми дуже цінуємо в ЄС", яка "дозволяє навіть найбожевільніші заяви, які тільки можна уявити", заявила головна речниця Комісії Паула Пінью. ЄК, за словами Реньє, припинила "використовувати платну рекламу або будь-які платні послуги X" ще у 2023 році, але її звичайний акаунт залишається відкритим.

У Єврокомісії не відповіли на запитання, чи надходили їй прямі звернення від американських посадовців після оголошення про штраф, зазначає Politico. Водночас Реньє повідомив, що виконавчий орган ЄС залишається на зв'язку з компанією і що X була проінформована про це рішення заздалегідь.

Джерело: Politico