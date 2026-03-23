Маск запускає найбільший у світі завод чипів у Техасі

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск масштабного проєкту Terafab - спільного підприємства компаній Tesla, SpaceX та xAI, у межах якого планують збудувати "найбільший у світі завод із виробництва мікрочипів".

Про це він заявив під час прямої трансляції у соцмережі X (Twitter).

За словами Маска, нове підприємство планують розмістити в місті Остін. Проєкт, за його задумом, має стати ключовим етапом у розвитку енергетичних технологій і довгострокових амбіцій, пов’язаних із освоєнням космосу.

Мільярдер наголосив, що наявні виробничі потужності на ринку вже не здатні задовольнити майбутній попит його компаній на чипи.

"Ми або збудуємо Terafab, або в нас не буде чипів. А чипи нам потрібні - тому ми будуватимемо Terafab", - додав він.

Очікується, що завод вироблятиме два типи продукції: чипи для автомобільних систем, зокрема Full Self-Driving, і роботів Optimus, а також більш потужні - для космічних програм.

За оцінками, вартість проєкту може перевищити $20 млрд.

Будівництво планують розпочати з майданчика Advanced Technology Fab в Остіні, де також розташована штаб-квартира Tesla.

Водночас аналітики звертають увагу, що раніше Маск уже анонсував низку амбітних ініціатив, зокрема Hyperloop, які так і не були повністю реалізовані.