У Польщі затримано вченого з рф, який розшукується за незаконні розкопки в Криму

Затриманий російський учений відмовився давати свідчення, його взяли під варту на 40 днів.

Польські правоохоронні органи затримали російського вченого та директора відділу давньої археології музею Ермітаж, який перебував у країні проїздом. В Україні його підозрюють у проведенні незаконних розкопок в окупованому Криму.

Про це пише Polsat News.

Ім’я затриманого — Олександр Б. Низка російських медіа пишуть, що йдеться про Олександра Бутягіна. Агентство внутрішньої безпеки Польщі взяло його під варту ще 4 грудня, коли той перебув у Варшаві проїздом, на шляху з Нідерландів до Балкан.

На вебсайті Ермітажу вченого називають куратором археологічних колекцій зі стародавніх поселень на Босфорі та з курганів на Керченському півострові. Саме це призвело до того, що в Україні йому повідомили про підозру. Ще в листопаді 2024 року прокуратура Криму та Севастополя заявила, що той проводить незаконні археологічні розкопки на об’єкті культурної спадщини України в Криму.