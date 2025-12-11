У Польщі затримано вченого з рф, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
11 грудня 2025, 13:31
Фото: obozrevatel.com
Затриманий російський учений відмовився давати свідчення, його взяли під варту на 40 днів.
Польські правоохоронні органи затримали російського вченого та директора відділу давньої археології музею Ермітаж, який перебував у країні проїздом. В Україні його підозрюють у проведенні незаконних розкопок в окупованому Криму.
Про це пише Polsat News.
Ім’я затриманого — Олександр Б. Низка російських медіа пишуть, що йдеться про Олександра Бутягіна. Агентство внутрішньої безпеки Польщі взяло його під варту ще 4 грудня, коли той перебув у Варшаві проїздом, на шляху з Нідерландів до Балкан.
На вебсайті Ермітажу вченого називають куратором археологічних колекцій зі стародавніх поселень на Босфорі та з курганів на Керченському півострові. Саме це призвело до того, що в Україні йому повідомили про підозру. Ще в листопаді 2024 року прокуратура Криму та Севастополя заявила, що той проводить незаконні археологічні розкопки на об’єкті культурної спадщини України в Криму.
Після російської окупації півострова він як керівник "Мірмекійської археологічної експедиції" Ермітажу, не маючи дозволу від компетентних органів України, незаконно проводив розкопки на об'єкті культурної спадщини — "Стародавньому місті Мірмекій" у Керчі.
За статтею українського Кримінального кодексу йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. За даними польського видання Interia, російського вченого затримали та допитали в окружній прокуратурі у Варшаві, яка подала клопотання про взяття його під варту. Суд задовольнив клопотання та призначив 40-денний арешт. Про справу повідомили російським дипломатам. Тим часом Україна готує запит про екстрадицію.