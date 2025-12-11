Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай вперше запустив гігантський "авіаносець дронів" – Bloomberg

11 грудня 2025, 11:29
Китай вперше запустив гігантський
Скриншот з відео
Йдеться про безпілотний літальний апарат "Цзютянь" (Jiutian), здатний запускати рої дронів.
Китай підняв у небо найбільший у світі дрон-авіаносець. 
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За даними агентства, "Цзютянь" вперше виконав місію у провінції Шеньсі. Подробиць випробування не розкривають. Апарат порівнюють з авіаносцем через здатність розміщувати одразу кілька безпілотників і ракет.
 
Назва "Цзютянь" перекладається як "дев'ять небес" і означає надзвичайно високе небо. Модель представили публіці минулого року на авіашоу в Чжухаї.
 
Дрон може перевозити до шести тонн і оснащений вісьмома точками підвіски для керованих бомб, ракет класу "повітря-повітря", протикорабельних ракет та безпілотників-камікадзе, які атакують цілі після тривалого баражування.
 
У внутрішньому відсіку "Цзютянь" здатен транспортувати понад 100 малих дронів, що запускаються роями для придушення ворожої ППО.
 
Водночас експерти звертають увагу, що великі габарити апарата можуть знизити його малопомітність у бою.
 
Перед тим як приєднатися до флоту безпілотників китайської армії, літальний апарат має пройти серію додаткових випробувань. Розробка Jiutian ведеться Aviation Industry Corporation of China у співпраці з державним підприємством Guangzhou Haige Communications.

 

