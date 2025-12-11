Китай вперше запустив гігантський "авіаносець дронів" – Bloomberg

Йдеться про безпілотний літальний апарат "Цзютянь" (Jiutian), здатний запускати рої дронів.

Китай підняв у небо найбільший у світі дрон-авіаносець.

За даними агентства, "Цзютянь" вперше виконав місію у провінції Шеньсі. Подробиць випробування не розкривають. Апарат порівнюють з авіаносцем через здатність розміщувати одразу кілька безпілотників і ракет.

Назва "Цзютянь" перекладається як "дев'ять небес" і означає надзвичайно високе небо. Модель представили публіці минулого року на авіашоу в Чжухаї.