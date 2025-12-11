США запустили нову візову програму "Золота картка Трампа"

Президент США Дональд Трамп офіційно запустив візу "Золота картка", яка дозволяє за $1 млн пришвидшити розгляд візової заяви. А компанії можуть за 2 млн доларів стати спонсорами іноземного співробітника.

Трамп оголосив про запуск нової імміграційної програми у середу на Круглому столі. Уже працює відповідний сайт: trumpcard.gov.

"Дуже захопливо для мене і для країни, що ми щойно запустили "Золоту картку Трампа"", – сказав він.

На сайті зазначили, що Золота картка Трампа – це віза, заснована на можливості іноземного громадянина зробити внесок на благо США. При цьому з міркувань національної безпеки йому можуть відмовити. Кожному, хто претендує на цю візу, потрібно буде відвідати інтерв'ю і надати необхідні документи вчасно. Процес розгляду заявки займе тижні.