США запустили нову візову програму "Золота картка Трампа"

11 грудня 2025, 11:55
США запустили нову візову програму
Фото: Getty Images
Податися можна за $1 млн.
Президент США Дональд Трамп офіційно запустив візу "Золота картка", яка дозволяє за $1 млн пришвидшити розгляд візової заяви. А компанії можуть за 2 млн доларів стати спонсорами іноземного співробітника.
 
Про це пише CNN. 
 
Трамп оголосив про запуск нової імміграційної програми у середу на Круглому столі. Уже працює відповідний сайт: trumpcard.gov.
 
"Дуже захопливо для мене і для країни, що ми щойно запустили "Золоту картку Трампа"", – сказав він. 
 
На сайті зазначили, що Золота картка Трампа – це віза, заснована на можливості іноземного громадянина зробити внесок на благо США. При цьому з міркувань національної безпеки йому можуть відмовити. Кожному, хто претендує на цю візу, потрібно буде відвідати інтерв'ю і надати необхідні документи вчасно. Процес розгляду заявки займе тижні. 
 
При цьому буде ще "Платинова картка" – вона поки не працює, але можна записатися в чергу. 
 
"Платинова картка Трампа дозволить окремим заявникам проживати в Сполучених Штатах до 270 днів на рік без сплати податків на дохід, отриманий не з США. Більше жодних туристичних віз", – повідомили на сайті. 

 

