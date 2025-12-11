Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни готові залучати неактивний резерв для війни з Україною – ISW

11 грудня 2025, 09:35
росіяни готові залучати неактивний резерв для війни з Україною – ISW
Фото: з вільного доступу
Це створює нові політичні та військові ризики для кремля.
У росії можуть почати приховану мобілізацію резервістів на тлі виснаження добровольчого ресурсу для участі у війні проти України. 
 
Про це йдеться й звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
На тлі вичерпання ресурсу добровольців для війни проти України росія, ймовірно, готує таємну мобілізацію резервістів. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що новий указ російського лідера від 8 грудня дає змогу призивати невизначену кількість резервістів на обов'язкову службу та проходження військових зборів у 2026 році.
 
Документ, підписаний 8 грудня, не обмежує використання неактивних резервістів у бойових операціях. Це дає можливість для Кремля залучати стратегічний резерв для виконання різних завдань під час або після проходження зборів.
 
При цьому масштаби відкритої мобілізації поки що залишаються під питанням, і аналітики вважають, що найімовірніше буде використовуватися поступовий набір резервістів на постійній основі. Призов резервістів дасть змогу формувати війська з меншими витратами і частково демобілізувати мобілізованих у 2022 році військовослужбовців.
 
Однак такий підхід створює нові політичні ризики для російської влади, оскільки прихована мобілізація може викликати невдоволення серед населення й ускладнити внутрішню ситуацію в країні.
 
Інститут вивчення війни підкреслює, що указ створює механізми для таємного залучення резервістів, не роблячи процес публічним. При цьому використання неактивних резервістів може розширювати можливості кремля у військовій сфері, але водночас посилює ймовірність політичної нестабільності всередині країни.

 

мобілізації в росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт із Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється