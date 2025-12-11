росіяни готові залучати неактивний резерв для війни з Україною – ISW

Це створює нові політичні та військові ризики для кремля.

У росії можуть почати приховану мобілізацію резервістів на тлі виснаження добровольчого ресурсу для участі у війні проти України.

Про це йдеться й звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На тлі вичерпання ресурсу добровольців для війни проти України росія, ймовірно, готує таємну мобілізацію резервістів. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що новий указ російського лідера від 8 грудня дає змогу призивати невизначену кількість резервістів на обов'язкову службу та проходження військових зборів у 2026 році.