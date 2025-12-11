У Великому Новгороді внаслідок атаки невідомих дронів загорівся завод

Під удар потрапив завод ПАТ "Акрон".

У російському Великому Новгороді в ніч на 11 грудня спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві. П

Про це повідомляють російські пабліки.

Під удар потрапив завод ПАТ "Акрон". Його продукція частково має подвійне призначення: крім мінеральних добрив використовується у виробництві вибухових речовин.

За даними місцевих ресурсів, у районі підприємства пролунало щонайменше п'ять вибухів, після яких на заводі загорілися окремі виробничі об'єкти. У мережі публікували відео з моментами ударів та масштабною пожежею на території промзони.