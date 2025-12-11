Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Великому Новгороді внаслідок атаки невідомих дронів загорівся завод

11 грудня 2025, 09:09
Фото: УНН
Під удар потрапив завод ПАТ "Акрон".
У російському Великому Новгороді в ніч на 11 грудня спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві. П
 
Про це повідомляють російські пабліки.
 
Під удар потрапив завод ПАТ "Акрон". Його продукція частково має подвійне призначення: крім мінеральних добрив використовується у виробництві вибухових речовин.
 
За даними місцевих ресурсів, у районі підприємства пролунало щонайменше п'ять вибухів, після яких на заводі загорілися окремі виробничі об'єкти. У мережі публікували відео з моментами ударів та масштабною пожежею на території промзони.
 
Губернатор Новгородської області РФ Олександр Дронов підтвердив атаку невідомих дронів на регіон та заявив про роботу "системи ППО".
 
Зранку він повідомив, що над територією області було збито 19 безпілотників.

 

