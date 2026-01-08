Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО розглядає можливість спільної місії в Гренландії на тлі заяв Трампа — ЗМІ

08 січня 2026, 21:01
Фото: CNN
За словами джерел у НАТО, безпосередньої загрози військового конфлікту наразі не очікують.

НАТО шукає шляхи виходу з внутрішньої кризи, спричиненої жорсткими заявами президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над Гренландією. Для зниження напруги в Альянсі розглядається варіант запуску спеціальної спільної місії НАТО в Арктиці, зокрема в Гренландії.

Про це повідомляє NOS з посиланням на джерела.

Цього тижня Трамп повторив заяву про бажання отримати Гренландію, не виключивши застосування військової сили. У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Альянс може припинити існування, якщо США дійсно розпочнуть воєнні дії проти одного зі своїх союзників.

За словами джерел у НАТО, безпосередньої загрози військового конфлікту наразі не очікують. Офіційно Альянс утримується від коментарів, однак за зачиненими дверима тривають інтенсивні консультації для врегулювання ситуації.

У четвер відбулася щотижнева зустріч 32 послів країн НАТО, яка, за інформацією інсайдерів, пройшла у спокійній атмосфері. Данія підняла питання Гренландії в «позитивному та конструктивному ключі», а посол США в НАТО Джуліан Вітакер, як повідомляється, також виступив у примирливому тоні.

Під час обговорення більшість держав-членів висловилися за посилення ролі НАТО в Арктичному регіоні. Кілька країн запропонували створити нову місію Альянсу, яка могла б отримати назву «Арктичний вартовий» (Arctic Sentinel). За задумом дипломатів, така місія посилила б оборону Арктики та стала б спільним проєктом за участі США, що могло б тимчасово знизити напругу всередині Альянсу.

Для запуску місії необхідна згода всіх 32 країн НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте має з’ясувати позицію Дональда Трампа щодо участі США в такій ініціативі. У НАТО нагадують, що за аналогічною моделлю раніше були створені місії «Балтійський вартовий» у Балтійському морі та «Східний вартовий» на східних кордонах Альянсу.

Дипломати припускають, що у разі схвалення з боку США місія «Арктичний вартовий» може бути розгорнута протягом кількох тижнів і допоможе частково відновити довіру між союзниками.

Тим часом головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС обговорює можливу реакцію на випадок, якщо погрози президента США щодо Гренландії набудуть реального характеру.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Дональд Трамп та його радники розглядають різні варіанти "придбання" Гренландії, і що залучення американських збройних сил "завжди залишається одним із варіантів".

ГренландіяНАТОДональд Трамп

