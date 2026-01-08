Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Республіканці критикують плани Трампа щодо Гренландії

08 січня 2026, 19:51
Фото: Укрінформ
Гренландія — найбільший острів у світі, автономна територія Данії, багата на корисні копалини та нафту і стратегічно важлива для США через розташовані там військові об’єкти.

Деякі республіканці в Конгресі США висловили критику на адресу планів президента Дональда Трампа щодо Гренландії, особливо щодо можливого застосування військової сили для контролю над островом.

Сенатор-республіканець Джон Кертіс зазначив, що адміністрації Трампа слід припинити погрози, наголосивши: "Військова сила є недоречною, не потрібною, і я не підтримуватиму це. Зміцнення партнерства з Данією та Гренландією і співпраця з союзниками для забезпечення безпеки Арктики відповідає національним інтересам Америки."

Подібну позицію висловив конгресмен Дон Бейкон, підкресливши, що Гренландія — надійний союзник НАТО, готовий до співпраці зі США у будівництві баз і видобутку корисних копалин. "Більшість жителів Гренландії хочуть залишатися незалежними, а Данія та НАТО забезпечать їхній захист. Погрози США лише підривають довіру та не дають жодних переваг", — зазначив він.

Скептично щодо ініціативи президента висловився і сенатор Том Тілліс, який заявив у Сенаті, що втомився від "дурних ідей" і закликав оточення Трампа давати зважені поради, аби президент залишив після себе позитивний спадок. За його словами, дискусія про Гренландію відволікає від реальних досягнень адміністрації, а ті, хто просував цю ідею, мали б понести відповідальність.

Гренландія — найбільший острів у світі, автономна територія Данії, багата на корисні копалини та нафту і стратегічно важлива для США через розташовані там військові об’єкти. Плани Трампа щодо контролю над островом стали особливо актуальними після успішної операції американського спецназу у Венесуелі на початку січня 2026 року, під час якої було захоплено диктатора Ніколаса Мадуро. Президент назвав Гренландію стратегічно важливим об’єктом для безпеки Західної півкулі.

