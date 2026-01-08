Українську мову почнуть викладати у школах Відня з 2026 року

Запровадження української мови в зарубіжних школах — важливий крок для збереження української мови, культури та ідентичності.

У школах Відня починають запроваджувати українську мову , яка буде викладатися як друга іноземна мова.

Про цю важливу новину 8 січня повідомило посольство України у Австрії на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Українську мову почнуть викладати поки що у двох віденських школах з вересня 2026 року. Вивчення української мови як другої іноземної пропонується з 5 класу старшої школи (Oberstufe) — це 9-й рік навчання. Старша школа в Австрії (з 14 до 18 років, 9-12 класи) є продовженням обов'язкової 9-річної освіти, де учні обирають академічний шлях через гімназії з різними спеціалізаціями.

Передумовою запровадження української мови є достатня кількість заявок на її вивчення. Оскільки ця новина, передусім, стосується українців, які перебувають у Австрії, посольство закликає активно подавати заявки при виборі української мови як другої іноземної мови.

Але це тільки початок. Якщо українська громадау Австрії і українська держава, зі свого боку, зможуть довести, що вивчення української мови є цікавим досвідом, який відкриває шлях до великого пласту культури, обирати українську мову як другу іноземну будуть не тільки громадяни України чи етнічні українці, але й австрійці, а шкіл з її вивченням з'явиться більше.

Запровадження української мови в австрійських школах — не тільки важливий крок для збереження української мови, культури та ідентичності, але й шлях до інтеграції нашої країни до європейського співтовариства.