ТЕХНОЛОГІЇ

OpenAI запускає ChatGPT Health для аналізу медичних даних і персоналізованих рекомендацій

08 січня 2026, 21:24
OpenAI запускає ChatGPT Health для аналізу медичних даних і персоналізованих рекомендацій
Функція зможе підключатися до електронних медичних записів, пристроїв і додатків на кшталт Apple Health.

OpenAI запускає ChatGPT Health — нову функцію, яка дозволить користувачам аналізувати результати медичних тестів та отримувати рекомендації щодо дієт і тренувань.

Про це пише Bloomberg.

Функція зможе підключатися до електронних медичних записів, пристроїв і додатків на кшталт Apple Health або MyFitnessPal. OpenAI наголошує, що сервіс надаватиме інформацію, але не ставитиме офіційні діагнози — він доповнюватиме, а не замінюватиме лікарів.

За словами керівниці напрямку додатків у OpenAI Фіджі Сімо, лікарі не завжди можуть витратити час на пояснення всіх деталей пацієнтам, тоді як ШІ здатен обробити великі обсяги даних швидко й доступно.

Спершу доступ до ChatGPT Health буде через список очікування, а вже найближчими тижнями функцію відкриють для ширшого кола користувачів. Для безпеки OpenAI відокремить розмови про здоров’я від інших чатів і додасть розширені налаштування конфіденційності.

Понад 200 мільйонів людей щотижня ставлять ChatGPT питання про здоров’я та самопочуття. Через це компанія консультувалася з понад 260 лікарями протягом двох років, щоб удосконалити функції для аналізу даних і персоналізованих порад.

OpenAI

