Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Мовники Південної Кореї судяться з OpenAI через контент ChatGPT

23 лютого 2026, 19:19
Мовники Південної Кореї судяться з OpenAI через контент ChatGPT
Телерадіокомпанії стверджують, що OpenAI незаконно використовувала їхні новини під час навчання генеративного штучного інтелекту ChatGPT.

Телерадіокомпанії Південної Кореї KBS, MBC і SBS подали позов проти компанії OpenAI, розробника ChatGPT, до Центрального окружного суду Сеулу, вимагаючи компенсації за порушення авторських прав.

Про це повідомляє KBS.

Телерадіокомпанії стверджують, що OpenAI незаконно використовувала їхні новини під час навчання генеративного штучного інтелекту ChatGPT.

Корейська асоціація мовників заявила, що новини є їхніми основними активами та досягненнями, тому їхнє масове використання без дозволу — це порушення інтелектуальної власності.

Асоціація також наголосила, що OpenAI отримує значні прибутки з ChatGPT і, як відомо, уклала платні ліцензійні угоди з медіакомпаніями по всьому світу для розробки та експлуатації генеративного штучного інтелекту. Тож компанія має повністю усвідомлювати, що для використання новинного контенту потрібно отримати законні та дійсні ліцензії, додали в асоціації мовників Південної Кореї.

Попри це OpenAI відмовилася вести переговори з трьома мовниками й продовжує дотримуватися своєї дискримінаційної політики щодо авторських прав.

Корейські мовники та Асоціація заявили, що подали позов, аби сприяти "пошуку шляхів гармонійного розвитку індустрії ШІ та журналістики, де є місце справедливій компенсації, а твори не використовують несанкціоновано".

авторські праваПівденна КореяChatGPTOpenAI

Останні матеріали

Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється