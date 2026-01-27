Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп підвищив мита на товари з Південної Кореї до 25%

27 січня 2026, 08:28
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Коли саме нові мита набудуть чинності, наразі невідомо.

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на товари з Південної Кореї з 15% до 25%, пояснивши це відсутністю ратифікації торгівельної угоди корейським парламентом.

Про це повідомляє CNN.

"Оскільки законодавчий орган Кореї не ухвалив нашу історичну торгівельну угоду, що є його прерогативою, я цим підвищую південнокорейські мита на автомобілі, деревину, фармацевтичні препарати та всі інші взаємні мита з 15% до 25%", — заявив Трамп.

У заяві Блакитний дім Південної Кореї повідомив, що досі не отримав "офіційного повідомлення або пояснення щодо деталей" від уряду США. Водночас зазначається, що міністр торгівлі Південної Кореї планує відвідати США для переговорів із міністром торгівлі Говардом Лутніком.

За даними Міністерства торгівлі США, Південна Корея є одним із найбільших постачальників іноземних товарів до Сполучених Штатів, експортувавши у 2024 році продукції на суму 132 млрд доларів. Основними статтями експорту є автомобілі та автозапчастини, а також напівпровідники й електроніка. Ці товари можуть подорожчати через підвищення мит.

У липні 2025 року Трамп оголосив про укладення торгівельної угоди з Південною Кореєю, яка запобігла підвищенню мит на товари з цієї країни з 10% до 25%. Угода також передбачала пільгові ставки на імпортні автомобілі, серед інших товарів.

24 січня Трамп заявив, що в разі укладання Канадою торгівельної угоди з Китаєм, він запровадить 100% митний тариф на всі канадські імпортні товари.

Південна КореямитаСШАДональд Трамп

