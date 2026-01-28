Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тимчасовий керівник кіберслужби США завантажив конфіденційні файли в ChatGPT

28 січня 2026, 19:45
Документи не були засекреченими, але містили конфіденційну інформацію про контракти CISA.

Виконувач обов’язків директора Агентства з кібербезпеки та інфраструктури США (CISA) Мадху Готтумуккала минулого літа завантажив у публічну версію ChatGPT документи, позначені як «тільки для службового використання».

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Документи не були засекреченими, але містили конфіденційну інформацію про контракти CISA. Публічне завантаження могло дозволити іншим користувачам сервісу OpenAI, що налічує понад 700 мільйонів активних акаунтів, отримати доступ до цих матеріалів.

Кіберсистеми агентства зафіксували завантаження у серпні 2025 року та відразу активували кілька попереджень безпеки. Після цього старші посадовці розпочали внутрішнє розслідування щодо потенційної шкоди для урядових мереж.

За даними CISA, використання ChatGPT відбувалося в межах тимчасового дозволу та було обмеженим у часі. Агентство продовжує блокувати доступ до публічних ШІ-сервісів без окремого дозволу. Готтумуккала наразі є найвищим політичним посадовцем CISA, агентства, що відповідає за захист федеральних мереж від складних кібератак, зокрема від державних хакерів росії та Китаю.

Цей інцидент став черговим прикладом ризику витоку інформації через цифрові сервіси. У березні 2025 року журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до чату у Signal, де радники тодішнього президента США Дональда Трампа обговорювали операції у Ємені. Незабаром після цього відбулися атаки по Ємену, а радник з нацбезпеки Майк Волтц взяв на себе відповідальність за помилку.

СШАкібер безпекаChatGPT

