Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сенат США обмежив військові повноваження Трампа щодо Венесуели

08 січня 2026, 20:42
Сенат США обмежив військові повноваження Трампа щодо Венесуели
Фото: Укрінформ
Після затримання Мадуро та його дружину доставили до Сполучених Штатів і доправили до федерального суду в Нью-Йорку.

Сенат Сполучених Штатів ухвалив резолюцію про військові повноваження, яка обмежує можливість адміністрації президента Дональда Трампа здійснювати подальші військові дії у Венесуелі.

Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатором документа виступила Демократична партія. Резолюцію підтримали 52 сенатори, проти проголосували 47, при цьому її ухвалення стало можливим завдяки підтримці кількох республіканців.

Голосування відбулося на тлі нещодавньої військової операції США у Венесуелі. У ніч проти 3 січня в Каракасі пролунали вибухи, над містом помітили військові літаки та стовпи диму. Згодом президент Трамп підтвердив проведення операції та заявив про захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес американським спецпідрозділом.

Після затримання Мадуро та його дружину доставили до Сполучених Штатів і доправили до федерального суду в Нью-Йорку. Під час 40-хвилинного судового засідання 5 січня обоє не визнали своєї провини. Мадуро заявив, що вважає себе «порядною людиною».

Колишнього лідера Венесуели обвинувачують за низкою тяжких кримінальних статей, пов’язаних із наркоторгівлею та тероризмом. Ці обвинувачення були висунуті заочно ще у березні 2020 року.

8 січня агентство Reuters повідомило, що внаслідок американської операції у Венесуелі загинуло близько 100 осіб, серед яких охоронці Мадуро та кубинські військові.

Сенат СШАДональд ТрампСША

Останні матеріали

Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється