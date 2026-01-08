Сенат США обмежив військові повноваження Трампа щодо Венесуели

Після затримання Мадуро та його дружину доставили до Сполучених Штатів і доправили до федерального суду в Нью-Йорку.

Сенат Сполучених Штатів ухвалив резолюцію про військові повноваження, яка обмежує можливість адміністрації президента Дональда Трампа здійснювати подальші військові дії у Венесуелі.

Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатором документа виступила Демократична партія. Резолюцію підтримали 52 сенатори, проти проголосували 47, при цьому її ухвалення стало можливим завдяки підтримці кількох республіканців.

Голосування відбулося на тлі нещодавньої військової операції США у Венесуелі. У ніч проти 3 січня в Каракасі пролунали вибухи, над містом помітили військові літаки та стовпи диму. Згодом президент Трамп підтвердив проведення операції та заявив про захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес американським спецпідрозділом.

Після затримання Мадуро та його дружину доставили до Сполучених Штатів і доправили до федерального суду в Нью-Йорку. Під час 40-хвилинного судового засідання 5 січня обоє не визнали своєї провини. Мадуро заявив, що вважає себе «порядною людиною».

Колишнього лідера Венесуели обвинувачують за низкою тяжких кримінальних статей, пов’язаних із наркоторгівлею та тероризмом. Ці обвинувачення були висунуті заочно ще у березні 2020 року.

8 січня агентство Reuters повідомило, що внаслідок американської операції у Венесуелі загинуло близько 100 осіб, серед яких охоронці Мадуро та кубинські військові.