Європа продовжує купувати російський СПГ з Ямалу, фінансуючи війну проти України

Європейські країни у 2025 році імпортували понад 15 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) з Ямалу, що принесло кремлю приблизно 7,2 млрд євро і фактично підтримало російські військові дії проти України.

Про це повідомляє німецька правозахисна організація Urgewald, передає The Guardian.

У звіті Urgewald зазначено, що хоч ЄС скоротив постачання газу трубопроводом після повномасштабного вторгнення росії в Україну, частка європейських споживачів у світовому постачанні СПГ із Ямалу навіть зросла — 76,1% у 2025 році проти 75,4% у 2024-му.

Логістичну підтримку поставок забезпечують дві європейські судноплавні компанії: Seapeak (Британія) перевезла 37,3% СПГ, а Dynagas (Греція) — 34,3%. Один із ключових елементів поставок — спеціалізовані криголамні танкери класу Arc7, з яких 11 із 14 належать Seapeak і Dynagas.

Енергетик і експерт з санкцій Urgewald Себастьян Реттерс зазначив: "Ми не просто клієнти, ми — ключова інфраструктура, яка підтримує цей проєкт. Кожен вантаж, розвантажений у порту ЄС, — прямий внесок у військовий бюджет, який фінансує вбивства в Україні. Ми повинні припинити підживлювати енергоприбуток росії".

Завод "Ямал" критично залежить від доступу до європейських портів і використання криголамних СПГ-танкерів. Без перевалки в портах ЄС, зокрема Зебрюгге у Бельгії, суднам довелося б обирати значно довші маршрути, що ускладнило б поставки.