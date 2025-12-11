Трамп погрожує розпочати ще одну війну – Politico
11 грудня 2025, 09:53
Трамп надіслав різке попередження Колумбії.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Колумбії військовою операцією, натякнувши на розширення силових дій після Венесуели і попередивши про можливі наслідки для країни.
Про це повідомляє Politico.
Трамп надіслав різке попередження Колумбії, заявивши, що Вашингтон може розширити військові операції для боротьби з наркотрафіком на територію країни.
За його словами, Колумбія виробляє велику кількість заборонених речовин, і лідер держави має бути готовий до наслідків, інакше країна стане наступним об'єктом дій США.
Раніше Трамп уже згадував про плани розширити операції, аналогічні діям у Венесуелі, на Мексику і Колумбію. З вересня 2025 року США завдали щонайменше 20 ударів по морських суднах у Карибському морі та Тихому океані, які, за непідтвердженими даними, могли перевозити наркотики.