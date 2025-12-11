Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп погрожує розпочати ще одну війну – Politico

11 грудня 2025, 09:53
Трамп погрожує розпочати ще одну війну – Politico
Трамп надіслав різке попередження Колумбії.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Колумбії військовою операцією, натякнувши на розширення силових дій після Венесуели і попередивши про можливі наслідки для країни.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Трамп надіслав різке попередження Колумбії, заявивши, що Вашингтон може розширити військові операції для боротьби з наркотрафіком на територію країни.
 
За його словами, Колумбія виробляє велику кількість заборонених речовин, і лідер держави має бути готовий до наслідків, інакше країна стане наступним об'єктом дій США.
 
Раніше Трамп уже згадував про плани розширити операції, аналогічні діям у Венесуелі, на Мексику і Колумбію. З вересня 2025 року США завдали щонайменше 20 ударів по морських суднах у Карибському морі та Тихому океані, які, за непідтвердженими даними, могли перевозити наркотики.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт із Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється