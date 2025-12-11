Трамп погрожує розпочати ще одну війну – Politico

Трамп надіслав різке попередження Колумбії.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Колумбії військовою операцією, натякнувши на розширення силових дій після Венесуели і попередивши про можливі наслідки для країни.

Трамп надіслав різке попередження Колумбії, заявивши, що Вашингтон може розширити військові операції для боротьби з наркотрафіком на територію країни.

За його словами, Колумбія виробляє велику кількість заборонених речовин, і лідер держави має бути готовий до наслідків, інакше країна стане наступним об'єктом дій США.