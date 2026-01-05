Трамп заявив, що США можуть повернути всі витрачені на Україну кошти

За його словами, кошти можуть повернутися до американського бюджету навіть з прибутком завдяки новим угодам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може повернути всі або навіть більше коштів, витрачених на допомогу Україні у війні з росією.

Проц це він заявив у спілкуванні з журналістами.

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що для США війна в Україні не є економічним тягарем, оскільки Вашингтон отримує певні надходження щоразу, коли передає військову техніку чи іншу допомогу Києву.

"Екс президент Джо Байден дав 350 мільярдів доларів, роздав їх. Тепер я отримав значну частину цих грошей назад, бо ми уклали угоду про рідкісноземельні метали… І ми отримаємо ще більше. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше", - заявив Трамп.

Він також прокоментував втрати в Україні.

"Від 25 до 30 тисяч солдатів гинуть щомісяця. І вони не з Америки - вони з росії та України. Якщо я можу це зупинити, я хотів би це зробити". - додав він.

Раніше Трамп оцінював загальні витрати США на війну в Україні у 350 мільярдів доларів і неодноразово висловлював занепокоєння цим "шкодою" для бюджету.

Нагадаємо, що від липня 2025 року у межах програми PURL, започаткованої Трампом разом із генсеком НАТО Марком Рютте, союзники НАТО купують американську зброю для України.