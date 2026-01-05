Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Венесуела пом’якшила риторику: Родрігес закликала США до діалогу

05 січня 2026, 10:38
Венесуела пом’якшила риторику: Родрігес закликала США до діалогу
Делсі Родрігес. Фото: EPA/UPG
Віцепрезидент Венесуели змінила тон і запропонувала Сполученим Штатам співпрацю на мирних умовах.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що запросила уряд США до співпраці в рамках "програми співпраці". 

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами Родрігес, програма буде спрямована на спільний розвиток у межах міжнародного права та зміцнення тривалого співіснування спільнот. Вона також наголосила, що Венесуела надаватиме пріоритет збалансованим і поважним міжнародним відносинам зі США та регіоном.

"Президенте Дональде Трампе, наші народи і наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Це завжди було посланням президента Ніколаса Мадуро, і зараз це послання всієї Венесуели. Венесуела має право на мир, розвиток, суверенітет і майбутнє", - заявила у звернення до Трампа Родрігес.

Нові коментарі Родрігес різко контрастують із попередніми заявами, коли вона засуджувала «брутальне застосування сили» з боку США для усунення Мадуро та відкидала пропозиції співпраці, зазначаючи, що країна готова захищати свої природні ресурси. 

"Ми ніколи більше не будемо колонією", - заявляла вона раніше.

Це відбувається на фоні загроз Дональда Трампа, який у неділю попередив Родрігес, що вона може заплатити "дуже високу ціну", якщо "не зробить те, що потрібно", та закликав надати США "повний доступ" до ресурсів Венесуели.

Попередні заяви Трампа з 3 січня включали слова про те, що Родрігес нібито готова співпрацювати та "робити те, що ми вважаємо необхідним, щоб знову зробити Венесуелу великою".  Родрігес тоді відразу спростувала ці твердження.

Також сьогодні Трамп оголосив, що США мають контролювати нафту Венесуели

 
