Україна отримала першу партію американського СПГ обсягом майже 100 млн кубометрів

Україна вперше у 2026 році отримала партію американського скрапленого природного газу обсягом майже 100 млн кубометрів.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Постачання відбулося у співпраці з польською державною компанією ORLEN. Наприкінці січня СПГ доставили на термінал у польському Свіноуйсьце, звідки газ було закачано до української газотранспортної системи.

Отримані обсяги мають критичне значення в умовах морозної погоди та на тлі постійних російських атак на газову й енергетичну інфраструктуру України. За оцінками "Нафтогазу", такого обсягу вистачить приблизно на місяць зимового споживання для близько 700 тисяч домогосподарств.

Загалом у 2026 році Україна планує імпортувати зі США до 1 млрд кубометрів скрапленого газу. Наступні партії вже законтрактовані та мають надійти у лютому й березні.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році група "Нафтогаз" імпортувала 5,7 млрд кубометрів газу для стабільного проходження опалювального сезону, про що заявляла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Також нагадаємо, що енергетичний холдинг ДТЕК ще у червні 2024 року уклав контракт із американською компанією Venture Global на постачання СПГ. Попри те що Європа давно є найбільшим імпортером американського скрапленого газу, для України такі прямі закупівлі стали новим етапом енергетичної співпраці зі США.