Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна отримала першу партію американського СПГ обсягом майже 100 млн кубометрів

04 лютого 2026, 12:52
Україна отримала першу партію американського СПГ обсягом майже 100 млн кубометрів
Отримані обсяги мають критичне значення в умовах морозної погоди та на тлі постійних російських атак на газову й енергетичну інфраструктуру України.

Україна вперше у 2026 році отримала партію американського скрапленого природного газу обсягом майже 100 млн кубометрів.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Постачання відбулося у співпраці з польською державною компанією ORLEN. Наприкінці січня СПГ доставили на термінал у польському Свіноуйсьце, звідки газ було закачано до української газотранспортної системи.

Отримані обсяги мають критичне значення в умовах морозної погоди та на тлі постійних російських атак на газову й енергетичну інфраструктуру України. За оцінками "Нафтогазу", такого обсягу вистачить приблизно на місяць зимового споживання для близько 700 тисяч домогосподарств.

Загалом у 2026 році Україна планує імпортувати зі США до 1 млрд кубометрів скрапленого газу. Наступні партії вже законтрактовані та мають надійти у лютому й березні.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році група "Нафтогаз" імпортувала 5,7 млрд кубометрів газу для стабільного проходження опалювального сезону, про що заявляла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Також нагадаємо, що енергетичний холдинг ДТЕК ще у червні 2024 року уклав контракт із американською компанією Venture Global на постачання СПГ. Попри те що Європа давно є найбільшим імпортером американського скрапленого газу, для України такі прямі закупівлі стали новим етапом енергетичної співпраці зі США.

НафтогазСШАвійнаенергетикаСПГ

Останні матеріали

Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється