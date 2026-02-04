В Італії заявили про кібератаки з боку рф перед Олімпійськими іграми

Кібератаки були спрямовані на офіси Міністерства закордонних справ в інших країнах, зокрема, під атакою було посольство у Вашингтоні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про відбиття російських кібератак на італійські посольства та об’єкти, які пов'язані з Олімпійськими іграми.

Про це пише La Repubblica.

Кібератаки були спрямовані на офіси Міністерства закордонних справ в інших країнах, зокрема, під атакою було посольство у Вашингтоні. Також хакери атакували готелі у місті Кортіна-д'Ампеццо, де відбудуться цьогорічні Олімпійські ігри.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, заявив що атаки вдалося зірвати й обійшлося без суттєвих наслідків для роботи дипломатичних установ. Він наголосив, що це були "дії, керовані росією".