В Італії заявили про кібератаки з боку рф перед Олімпійськими іграми
04 лютого 2026, 20:53
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Кібератаки були спрямовані на офіси Міністерства закордонних справ в інших країнах, зокрема, під атакою було посольство у Вашингтоні.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про відбиття російських кібератак на італійські посольства та об’єкти, які пов'язані з Олімпійськими іграми.
Про це пише La Repubblica.
Кібератаки були спрямовані на офіси Міністерства закордонних справ в інших країнах, зокрема, під атакою було посольство у Вашингтоні. Також хакери атакували готелі у місті Кортіна-д'Ампеццо, де відбудуться цьогорічні Олімпійські ігри.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, заявив що атаки вдалося зірвати й обійшлося без суттєвих наслідків для роботи дипломатичних установ. Він наголосив, що це були "дії, керовані росією".
Відповідальність за атаку взяла проросійська хакерська група No Name 057(16). Атака полягала у створенні великої кількості запитів на сайт, внаслідок чого сайт блокується — DDoS-атака.
Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Змагання розпочнуться 6 лютого та триватимуть до 22 лютого.