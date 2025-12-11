Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

СБУ вперше вдарила по нафтовидобувній платформі росії в Каспійському морі

11 грудня 2025, 10:31
СБУ вперше вдарила по нафтовидобувній платформі росії в Каспійському морі
Фото: УНН
Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі.
Бійці ЦСО “А” СБУ вдарили далекобійними дронами по нафтовидобувній платформі імені Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть». Це перше ураження Україною інфраструктури росії, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.
 
Про це hromadske стало відомо з власних джерел.
 
Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.
 
СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. "Бавовна" у Каспійському морі — це чергове нагадування рф, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
 
Родовище ім. Філановського – одне з найбільших розвіданих у росії і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

 

війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт із Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється