США хочуть зобов'язати туристів із 42 країн показувати історію своїх соцмереж

Запропоновані зміни ще має розглянути бюджетне управління Білого дому.

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала, щоб туристи, які приїжджають до США за безвізовим режимом, розповідали про свою активність у соціальних мережах за останні п’ять років.

Про це пише CBS News із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішньої безпеки.

Станом на грудень за безвізовим режимом у США можуть заїхати громадяни 42 країн. У цьому списку — більшість держав Європейського Союзу, Велика Британія, Ізраїль, Австралія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Чилі. Україна не входить у цей перелік.

Однак перед в’їздом до США туристи з країн, на які поширюється безвіз, усе одно повинні подати онлайн-заявку через Електронну систему авторизації подорожей (ESTA). У Білому домі запропонували переглянути роботу ESTA. Зокрема, процес оформлення заявок планують перевести на мобільні пристрої.