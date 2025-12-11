Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США хочуть зобов'язати туристів із 42 країн показувати історію своїх соцмереж

11 грудня 2025, 10:57
США хочуть зобов'язати туристів із 42 країн показувати історію своїх соцмереж
Фото: UNSPLASH
Запропоновані зміни ще має розглянути бюджетне управління Білого дому.
Адміністрація Дональда Трампа запропонувала, щоб туристи, які приїжджають до США за безвізовим режимом, розповідали про свою активність у соціальних мережах за останні п’ять років.
 
Про це пише CBS News із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішньої безпеки.
 
Станом на грудень за безвізовим режимом у США можуть заїхати громадяни 42 країн. У цьому списку — більшість держав Європейського Союзу, Велика Британія, Ізраїль, Австралія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Чилі. Україна не входить у цей перелік.
 
Однак перед в’їздом до США туристи з країн, на які поширюється безвіз, усе одно повинні подати онлайн-заявку через Електронну систему авторизації подорожей (ESTA). У Білому домі запропонували переглянути роботу ESTA. Зокрема, процес оформлення заявок планують перевести на мобільні пристрої.
 
Крім того, згідно з повідомленням, опублікованим Митною та прикордонною службою США, підрозділом Міністерства внутрішньої безпеки, від заявників вимагатимуть надання додаткової інформації про себе та своїх родичів.
 
Так, передбачається, що мандрівників попросять поділитися історією своїх соціальних мереж за останні п’ять років, адресами електронних пошт, якими вони користувалися протягом останніх десяти років, та особистою інформацією найближчих членів родини, включно з номерами телефонів та місцями проживання. Причому надання історії соціальних мереж повинно стати обов’язковою вимогою. Як пояснили у Митній та прикордонній службі США, зміни спрямовані на виконання розпорядження Трампа щодо заборони в’їзду іноземцям, які можуть становити загрозу національній безпеці або громадській безпеці.
 
Водночас критики заявили, що нові вимоги можуть відлякати потенційних мандрівників і негативно вплинути на туризм, особливо під час чемпіонату світу з футболу 2026 року, який США приймають разом із Канадою та Мексикою.

 

