В Ізраїлі не реєстрували жодних звернень про нібито замах на Міндіча

У посольстві не володіють інформацією щодо цього інциденту.

До правоохоронних органів Ізраїлю не надходило звернень щодо нібито невдалого замаху на бізнесмена, фігуранта справи про корупцію в енергетиці Тимура Міндіча.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав у коментарі "Укрінформу".

"У посольстві не володіють інформацією щодо цього інциденту. Жодних звернень до правоохоронних органів Ізраїлю від громадян щодо цього не надходило", — сказав він.

Він також зазначив, що диппредставництво України не мало контактів з Міндічем.