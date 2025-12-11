В Ізраїлі не реєстрували жодних звернень про нібито замах на Міндіча
11 грудня 2025, 12:10
У посольстві не володіють інформацією щодо цього інциденту.
До правоохоронних органів Ізраїлю не надходило звернень щодо нібито невдалого замаху на бізнесмена, фігуранта справи про корупцію в енергетиці Тимура Міндіча.
Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав у коментарі "Укрінформу".
"У посольстві не володіють інформацією щодо цього інциденту. Жодних звернень до правоохоронних органів Ізраїлю від громадян щодо цього не надходило", — сказав він.
Він також зазначив, що диппредставництво України не мало контактів з Міндічем.
Нагадаємо, що на фігуранта справи про корупцію в українській енергетиці Тимура Міндіча нібито скоїли замах. Про це бізнесмен Ігор Коломойський повідомив журналістів у Подільському районному суді, де розглядають його справу про завдання збитків "ПриватБанку" й "Укрнафті". За його словами, убити Міндіча намагалися за кордоном 28 листопада.