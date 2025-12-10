Коломойський заявив про замах на Міндіча
10 грудня 2025, 18:32
Скріншот: 5 канал / YouTube
Бізнесмен закликав журналістів приходити на наступній судові засідання "за подробицями".
На фігуранта справи про корупцію в українській енергетиці Тимура Міндіча нібито скоїли замах.
Про це бізнесмен Ігор Коломойський повідомив журналістів у Подільському районному суді, де розглядають його справу про завдання збитків "ПриватБанку" й "Укрнафті".
За його словами, убити Міндіча намагалися за кордоном 28 листопада.
"Спроба замаху, так, в Ізраїлі. Не вдалося. Злочинців заарештовано", – сказав Коломойський.
За даними бізнесмена, кілери переплутали будинки. Він стверджує, що поранено іншу людину, нібито хатню робітницю. Подробиці він обіцяв повідомити на наступних засіданнях суду.