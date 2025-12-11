Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля
США, рф і Китай – проти.
Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила резолюцію, ініційовану Україною та групою країн, під назвою "«Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи".
Про це стало відомо із трансляції події.
За підтримку цього документа проголосували представники 97 країн, 8 були «проти», і 39 утрималися. Серед тих, хто проголосував "проти" резолюції, були росія, білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер та США.
Документ підкреслює тривалі серйозні наслідки аварії на ЧАЕС та необхідність підтримки постраждалих територій і громад. Він також наголошує на важливій ролі ООН, зокрема Програми розвитку, у короткостроковому та довгостроковому відновленні постраждалих регіонів.
Автори резолюції висловили серйозну стурбованість пошкодженням нового безпечного конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС, яке сталося 14 лютого 2025 року внаслідок атаки російського дрона. У документі зазначено, що цей інцидент поставив під загрозу десятиліття міжнародного прогресу в забезпеченні безпеки об'єкта.
Генасамблея також ухвалила рішення провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року, приурочене до 40-ї річниці трагедії, та закликала світову спільноту надати Україні допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури атомних електростанцій.