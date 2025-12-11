Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля

США, рф і Китай – проти.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила резолюцію, ініційовану Україною та групою країн, під назвою "«Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи".

Про це стало відомо із трансляції події.

За підтримку цього документа проголосували представники 97 країн, 8 були «проти», і 39 утрималися. Серед тих, хто проголосував "проти" резолюції, були росія, білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер та США.

Документ підкреслює тривалі серйозні наслідки аварії на ЧАЕС та необхідність підтримки постраждалих територій і громад. Він також наголошує на важливій ролі ООН, зокрема Програми розвитку, у короткостроковому та довгостроковому відновленні постраждалих регіонів.