Бельгія погрожує судом проти ЄС через "репараційну позику" для України

Це рішення важливе для збереження фінансової безпеки Бельгії та мінімізації ризиків для держави.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна може вдатися до судових дій, якщо ЄС конфіскує російські активи в Euroclear.

Про це в інтерв'ю виданню VRT повідомив прем'єр-міністр Бельгії.

"Ми ведемо переговори з Комісією, щоб з’ясувати, чи можна привести пропозицію у відповідність до мінімальних умов, встановлених Бельгією, які загалом визнаються раціональними, розумними та виправданими", - підкреслив Барт де Вевер наголошуючи, що ризики такого рішення не можуть лягати лише на Бельгію.

Прем’єр зазначив, що якщо компромісу не вдасться досягти, Бельгія не виключає судових дій.