Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бельгія погрожує судом проти ЄС через "репараційну позику" для України

10 грудня 2025, 21:07
Бельгія погрожує судом проти ЄС через
Фото: з вільного доступу
Це рішення важливе для збереження фінансової безпеки Бельгії та мінімізації ризиків для держави.
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна може вдатися до судових дій, якщо ЄС конфіскує російські активи в Euroclear. 
 
Про це в інтерв'ю виданню VRT повідомив прем'єр-міністр Бельгії.
 
"Ми ведемо переговори з Комісією, щоб з’ясувати, чи можна привести пропозицію у відповідність до мінімальних умов, встановлених Бельгією, які загалом визнаються раціональними, розумними та виправданими", - підкреслив Барт де Вевер наголошуючи, що ризики такого рішення не можуть лягати лише на Бельгію.
 
Прем’єр зазначив, що якщо компромісу не вдасться досягти, Бельгія не виключає судових дій.
 
"Ви нічого не можете виключати, Якщо буде прийнято рішення, яке суперечить законності та створює значні ризики для країни", - додав де Вевер.
 
Він також зауважив, що ЄС має інші варіанти фінансування допомоги Україні, хоча для цього потрібна одностайність усіх держав-членів. Прем’єр критикує радикальність конфіскації російських активів, називаючи її "нерозумною і непродуманою".
 
Конфлікт виник на тлі пропозиції ЄС використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні. Бельгія наполягає на умовах, які гарантують, що фінансові ризики не ляжуть виключно на Брюсель, а Euroclear отримає необхідне фінансування у разі вимоги повернення коштів.

 

Бельгіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється