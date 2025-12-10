Данська розвідка вперше назвала США потенційною загрозою безпеці

У своєму прогнозі на 2025 рік Данська служба оборонної розвідки заявила, що США дедалі більше ставлять на перше місце власні інтереси й "тепер використовують свою економічну та технологічну міць як інструмент влади, в тому числі щодо союзників та партнерів".

Розвідувальна служба Данії вперше назвала свого близького союзника — Сполучені Штати — потенційною загрозою безпеці.

У своєму прогнозі на 2025 рік Данська служба оборонної розвідки — одне з двох ключових шпигунських агентств країни — заявила, що США дедалі більше ставлять на перше місце власні інтереси й "тепер використовують свою економічну та технологічну міць як інструмент влади, в тому числі щодо союзників та партнерів".

Це також підкреслило чимраз більший інтерес США до Гренландії. Оскільки ця щорічна оцінка сталася після неодноразових натяків американського президента Дональда Трампа на те, що він хотів би взяти під контроль острів, що спровокувало дипломатичну напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном.