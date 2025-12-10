Данська розвідка вперше назвала США потенційною загрозою безпеці
Розвідувальна служба Данії вперше назвала свого близького союзника — Сполучені Штати — потенційною загрозою безпеці.
Про це пише Bloomberg.
У своєму прогнозі на 2025 рік Данська служба оборонної розвідки — одне з двох ключових шпигунських агентств країни — заявила, що США дедалі більше ставлять на перше місце власні інтереси й "тепер використовують свою економічну та технологічну міць як інструмент влади, в тому числі щодо союзників та партнерів".
Це також підкреслило чимраз більший інтерес США до Гренландії. Оскільки ця щорічна оцінка сталася після неодноразових натяків американського президента Дональда Трампа на те, що він хотів би взяти під контроль острів, що спровокувало дипломатичну напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном.
"Сполучені Штати використовують економічну силу, включно з погрозами високими тарифами, для навʼязування своєї волі та більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників", — йдеться у повідомленні агентства.
А проте, саме росію та Китай все ще вважають основними ризиками, вказала розвідка, зазначивши, що загальне середовище загроз, із яким стикається Данія, "стало серйознішим".
Невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи посилить готовність москви посилити свої гібридні атаки проти ООН, а використання Китаєм економічних та військових важелів продовжує ставити під сумнів вплив Заходу, оцінює агентство.
"Регіон Балтійського моря — це район, де існує найбільший ризик того, що росія застосовуватиме військову силу проти НАТО", — вважають у Данії.