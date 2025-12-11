Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп вважає, що 82% українців "вимагають мирної угоди" з рф

11 грудня 2025, 08:33
Трамп вважає, що 82% українців
Водночас глава Білого дому не виключив, що Зеленський міг би перемогти на цих виборах.
Президент США Дональд Трамп вважає, що 82% українців нібито вимагають укладення мирної угоди із рф.
 
Про це він сказав під час спілкування із журналістами.
 
"Зеленський повинен бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, перш ніж відбудуться вибори? 82% українців вимагають укладення угоди", — заявив президент США.
 
Водночас глава Білого дому не виключив, що Зеленський міг би перемогти на цих виборах.
 
Після цього Зеленський попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни, які дадуть змогу провести вибори під час воєнного стану.
 

Нагадаємо, в інтерв’ю Politico Дональд Трамп заявив, що Україна начебто "використовує війну", щоб не проводити вибори, і їх би вже варто було б провести, адже український народ "повинен мати такий вибір".

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт із Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється