Трамп вважає, що 82% українців "вимагають мирної угоди" з рф

Водночас глава Білого дому не виключив, що Зеленський міг би перемогти на цих виборах.

Президент США Дональд Трамп вважає, що 82% українців нібито вимагають укладення мирної угоди із рф.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

"Зеленський повинен бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, перш ніж відбудуться вибори? 82% українців вимагають укладення угоди", — заявив президент США.

Водночас глава Білого дому не виключив, що Зеленський міг би перемогти на цих виборах. Після цього Зеленський попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни, які дадуть змогу провести вибори під час воєнного стану.

Нагадаємо, в інтерв’ю Politico Дональд Трамп заявив, що Україна начебто "використовує війну", щоб не проводити вибори, і їх би вже варто було б провести, адже український народ "повинен мати такий вибір".