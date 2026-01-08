Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чехія і Словаччина відновлюють міжурядові консультації

08 січня 2026, 18:18
Фото: gettyimages.com
Чехія і Словаччина відновлять міжурядові консультації, заморожені попереднім чеським урядом через розбіжності у питаннях зовнішньої політики.

Про це заявили журналістам прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і його словацький колега Роберт Фіцо після спільної зустрічі в Братиславі, передає Ceske Noviny.

За словами Бабіша, наступна спільна зустріч урядів двох країн має відбутися 31 березня. Фіцо зазначив, що засідання уряду відбудеться в Чехії.

"Я готовий і з нетерпінням чекаю на продовження нашої співпраці, як і в минулому. Словаччина є для нас пріоритетом. Ми відновимо спільні засідання наших урядів", – заявив Бабіш на спільній пресконференції з Фіцо. Фіцо запропонував підписати меморандум з Чехією про поглиблення взаємного співробітництва.

Прем'єр-міністри Чехії та Словаччини погодилися, що високі ціни на енергоносії потрібно вирішувати на рівні Європейського Союзу. Фіцо назвав одним із варіантів тимчасове незастосування квот на викиди, які, за його словами, роблять енергію дорожчою.

Фіцо також зазначив, що у зв'язку з припиненням поставок російського газу до ЄС Чехія стане важливою транзитною країною для постачання цієї сировини до Словаччини. "Ми готові і будемо раді допомогти", – додав з цього приводу Бабіш, який, за традицією, прибув до Словаччини з першим офіційним закордонним візитом після призначення прем'єр-міністром у грудні.

