Україна закликала Угорщину та Словаччину припинити шантаж та не тримати ЄС у заручниках

Сибіга закликав не тримати ЄС "у заручниках" через питання санкцій та енергопостачання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Угорщину та Словаччину не тримати весь ЄС у заручниках, а свої ультиматуми адресувати виключно до Кремля. Таким чином він прокоментував погрози заблокувати кредит ЄС та 20-й пакет антиросійських санкцій, а також припинити поставки електроенергії та палива в Україну.

Він нагадав, що уряди цих двох країн не засудили атаку рф на трубопровід "Дружба" 27 січня, що стало причиною перебоїв з транзитом нафти.

"Ні уряд Угорщини, ні уряд Словацької Республіки не засудили атаку росії 27 січня по нафтовій інфраструктурі. Натомість ці країни вдаються до шантажу та ультиматумів, погрожують заблокувати двадцятий пакет санкцій і європейський кредит, а також припинити постачання електроенергії, газу і палива до України. Ці дві країни не можуть тримати весь ЄС в заручниках, а угорські та словацькі ультиматуми мають адресуватися лише до кремля", - сказав глава МЗС.

Сибіга закликав Братиславу та Будапешт до конструктивної співпраці та відповідальної поведінки.

Зауважимо, 23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припиняє поставки електроенергії в Україну, поки не відновляться поставки нафти в його країну. Словацький прем’єр заявив, що експорт електроенергії в Україну відновиться, щойно відновиться транзит російської нафти до Словаччини.

Якщо ж цього не буде, Фіцо погрожує слідом за Угорщиною заблокувати членство України в ЄС.