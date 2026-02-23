Словаччина припиняє екстрене постачання електроенергії в Україну – Фіцо

Прем’єр зазначив, що обмеження буде скасоване одразу після відновлення постачання нафти до Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до оператора енергомережі країни з проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України у понеділок, якщо не буде відновлено транзит нафти трубопроводом "Дружба".

"Від сьогодні, якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу в стабілізації української енергетичної мережі, вона не отримає такої допомоги", — йдеться у заяві Фіцо.

Прем’єр зазначив, що обмеження буде скасоване одразу після відновлення постачання нафти до Словаччини.

Рішення Словаччини може вплинути на екстрене електропостачання для України, оскільки країна є одним із постачальників допоміжної електроенергії для стабілізації української енергосистеми під час війни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України у разі, якщо не буде відновлено транзит нафти нафтопроводом "Дружба".