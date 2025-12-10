Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф
10 грудня 2025, 20:53
Скриншот з відео
Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.
10 грудня морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі підсанкційний нафтотанкер Dashan, що належать "тіньовому флоту" рф.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.
Співрозмовник каже, що судно під прапором Коморських Островів рухалося в економічній зоні України в напрямку портового термінала "Новоросійськ". Воно йшло із вимкненим транспондером.
Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу. Зазначається, що приблизна вартість такого танкера становить 30 мільйонів доларів, а за один рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на 60 мільйонів доларів.
Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.
"СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету рф. За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер “тіньового флоту”, який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції", — повідомив співрозмовник в СБУ.