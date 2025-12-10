Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

10 грудня морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі підсанкційний нафтотанкер Dashan, що належать "тіньовому флоту" рф.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

Співрозмовник каже, що судно під прапором Коморських Островів рухалося в економічній зоні України в напрямку портового термінала "Новоросійськ". Воно йшло із вимкненим транспондером.

Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу. Зазначається, що приблизна вартість такого танкера становить 30 мільйонів доларів, а за один рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на 60 мільйонів доларів.