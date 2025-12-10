Канада вилучила Сирію з переліку держав-спонсорів тероризму
10 грудня 2025, 21:55
Фото: з вільних джерел
Також уряд Канади зняв обмеження з "Хаят Тахрір аш-Шам".
Уряд Канади ухвалив рішення вилучити Сирію з національного переліку держав-спонсорів тероризму, а також прибрати угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій.
Про це ідеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.
У МЗС Канади зазначають, що рішення ухвалювали "після ретельного аналізу", з урахуванням пріоритету безпеки громадян країни.
"Безпека канадців залишається найважливішою для уряду. Водночас ці кроки відповідають останнім рішенням наших союзників, зокрема США та Великої Британії", — йдеться у заяві.
У канадському зовнішньополітичному відомстві пояснили, що зміни спрямовані на підтримку зусиль перехідного уряду Сирії, який працює над стабілізацією держави, розбудовою інклюзивного суспільства та посиленням регіональної безпеки.