Канада вилучила Сирію з переліку держав-спонсорів тероризму

10 грудня 2025, 21:55
Канада вилучила Сирію з переліку держав-спонсорів тероризму
Фото: з вільних джерел
Також уряд Канади зняв обмеження з "Хаят Тахрір аш-Шам".
Уряд Канади ухвалив рішення вилучити Сирію з національного переліку держав-спонсорів тероризму, а також прибрати угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій. 
 
Про це ідеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.
 
У МЗС Канади зазначають, що рішення ухвалювали "після ретельного аналізу", з урахуванням пріоритету безпеки громадян країни.
 
"Безпека канадців залишається найважливішою для уряду. Водночас ці кроки відповідають останнім рішенням наших союзників, зокрема США та Великої Британії", — йдеться у заяві.
 
У канадському зовнішньополітичному відомстві пояснили, що зміни спрямовані на підтримку зусиль перехідного уряду Сирії, який працює над стабілізацією держави, розбудовою інклюзивного суспільства та посиленням регіональної безпеки.

 

