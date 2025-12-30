Удари по резиденції путіна - це фейк, ніхто туди не бив – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що заяви росії про нібито атаку резиденції путіна - неправдиві.

Про це він сказав журналістам.

"Удари по валдайській резиденції путіна - це фейк. Ніхто туди не бив. Чи пов'язане це з санкціями - може трішки і пов'язане. Але на мій погляд це більше пов'язане з тим, що була успішна розмова і зустріч з президентом Трампом...", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що є позитив від перемовин з американською стороною

"А росія не хоче ніякого позитиву, тому і робить такі закиди... А те що вони били до цього по нашому кварталу, по кабміну... по Банковій... Слухайте, вони щодня б'ють по наших людях", - додав Зеленський.