путін підписав указ про відправку резервістів на охорону критичних об'єктів

Указ набрав чинності сьогодні.

Російський диктатор путін підписав указ про проведення зборів резервістів для захисту "критично важливих об'єктів".

Про це з посиланням на офіційні джерела рф повідомив телеканал "Дождь".

Зазначається, що у листопаді путін підписав закон, який дозволяє відправляти резервістів на захист важливих об'єктів навіть у мирний час. Тривалість зборів – два місяці. І фактично, зазначають журналісти, набір резервістів уже почався. За даними ЗМІ, кампанія з набору резервістів триває у 20 регіонах росії. При цьому в прикордонних територіях резервісти будуть займатися не лише охороною критично важливих об'єктів.

"Йдеться про громадян, які окремо добровільно уклали контракт на перебування у резерві. Ця міра не стосується тих, кого після служби включили до запасу без щоденних військових обов'язків", - уточнюють у повідомленні.