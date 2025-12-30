Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін підписав указ про відправку резервістів на охорону критичних об'єктів

30 грудня 2025, 16:35
путін підписав указ про відправку резервістів на охорону критичних об'єктів
Фото: з вільного доступу
Указ набрав чинності сьогодні.
Російський диктатор путін підписав указ про проведення зборів резервістів для захисту "критично важливих об'єктів".
 
Про це з посиланням на офіційні джерела рф повідомив телеканал "Дождь".
 
Зазначається, що у листопаді путін підписав закон, який дозволяє відправляти резервістів на захист важливих об'єктів навіть у мирний час. Тривалість зборів – два місяці. І фактично, зазначають журналісти, набір резервістів уже почався. За даними ЗМІ, кампанія з набору резервістів триває у 20 регіонах росії. При цьому в прикордонних територіях резервісти будуть займатися не лише охороною критично важливих об'єктів.
 
"Йдеться про громадян, які окремо добровільно уклали контракт на перебування у резерві. Ця міра не стосується тих, кого після служби включили до запасу без щоденних військових обов'язків", - уточнюють у повідомленні.
мобілізація в росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється