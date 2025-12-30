Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ОАЕ придбає 30% акцій виробника ракет "Фламінго"

30 грудня 2025, 18:11
ОАЕ придбає 30% акцій виробника ракет
Фото: rian.com.ua
За даними джерел, міноритарну частку Fire Point придбає оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду ОАЕ.
Українська компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і крилатих ракет "Фламінго", планує продати 30% своїх акцій Об’єднаним Арабським Еміратам.
 
Про це пише BBC News Україна з посиланням на джерела у компанії, які обізнані з деталями угоди.
 
За даними джерел, міноритарну частку Fire Point придбає оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду ОАЕ. Зазначається, що сума угоди становитиме близько 760 мільйонів доларів.
 
Як розповіли джерела, українська компанія вже подала потрібні документи до антимонопольного комітету.
 
Компанія не має офіційного сайту, тож всю інформацію про неї журналісти беруть з інших відкритих джерел та медіа.
 
Так, на "Вікіпедії" зазначається, що компанію заснувала у 2022 році група інженерів, архітекторів та геймдизайнерів. Нині власниками є головний конструктор Денис Штілерман, який володіє понад 97% акцій, та Єгор Скалига.
 
Водночас видання New York Times стверджувало, що Fire Point раніше була звичайною кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, й для фільмів із Володимиром Зеленським, коли той іще був актором.

 

війна в Україніросія окупантиОАЄ

Останні матеріали

Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється