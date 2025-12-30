ОАЕ придбає 30% акцій виробника ракет "Фламінго"
30 грудня 2025, 18:11
Фото: rian.com.ua
Українська компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і крилатих ракет "Фламінго", планує продати 30% своїх акцій Об’єднаним Арабським Еміратам.
Про це пише BBC News Україна з посиланням на джерела у компанії, які обізнані з деталями угоди.
За даними джерел, міноритарну частку Fire Point придбає оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду ОАЕ. Зазначається, що сума угоди становитиме близько 760 мільйонів доларів.
Як розповіли джерела, українська компанія вже подала потрібні документи до антимонопольного комітету.
Компанія не має офіційного сайту, тож всю інформацію про неї журналісти беруть з інших відкритих джерел та медіа.
Так, на "Вікіпедії" зазначається, що компанію заснувала у 2022 році група інженерів, архітекторів та геймдизайнерів. Нині власниками є головний конструктор Денис Штілерман, який володіє понад 97% акцій, та Єгор Скалига.
Водночас видання New York Times стверджувало, що Fire Point раніше була звичайною кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, й для фільмів із Володимиром Зеленським, коли той іще був актором.